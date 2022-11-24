Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые оккупанты строят на левом берегу Днепра, в районе Армянска.

Российская армия не сможет удержать левобережную Херсонщину. Как отметила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, оккупанты на левом берегу Херсонской области почувствуют артиллерийский огонь ВСУ.

"Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра, в районе Армянска. На правом берегу Днепра они строили многослойную оборону, по которой и отступали. Сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км, потому что понимает, что придется отступать", - сказала Гуменюк для "Эспрессо".

Деоккупация Херсонщины

9 ноября российское командование дало приказ своим войскам покинуть правый берег Херсонской области. 11 ноября ВСУ зашли в Херсон. Через несколько дней в город приехал президент Украины Владимир Зеленский.

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