Российские оккупанты обстреляли частный сектор в Краматорске, повреждены 14 домов.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, отметив при этом, что на месте работают спасатели и полиция.
"14 частных домов в Краматорске повреждены в результате очередного российского обстрела", - написал он.
Кириленко добавил, что россияне снова ударили по частному сектору, дома получили повреждения.
В свою очередь мэр Краматорска Александр Гончаренко проинформировал, что в результате обстрела жертв нет, однако информация уточняется.
Обстрелы Донецкой области:
7 ноября 2022 года российские оккупационные войска обстреляли Лиман. Под удар попала многоэтажка. В результате обстрела были полностью разрушены с первого по восьмой этажи дома.
Кроме того, под постоянными обстрелами со стороны россиян находилась и Марьинка. Как сообщили в Нацполиции, из города эвакуировали всех жителей. В Марьинке не осталось ни одного уцелевшего здания.
1 ноября россияне выпустили по Краматорску 14 ракет.
8 ноября 2022 года оккупанты снова ударили по Краматорску. Был ранен восьмилетний мальчик.
Тогда снаряды упали вблизи школы, было повреждено здание учреждения и прилегающие жилые дома.
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