Россияне бьют по частному сектору Краматорска.

Российские оккупанты обстреляли частный сектор в Краматорске, повреждены 14 домов.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, отметив при этом, что на месте работают спасатели и полиция.

"14 частных домов в Краматорске повреждены в результате очередного российского обстрела", - написал он.

Видео дня

Кириленко добавил, что россияне снова ударили по частному сектору, дома получили повреждения.

В свою очередь мэр Краматорска Александр Гончаренко проинформировал, что в результате обстрела жертв нет, однако информация уточняется.

Обстрелы Донецкой области:

7 ноября 2022 года российские оккупационные войска обстреляли Лиман. Под удар попала многоэтажка. В результате обстрела были полностью разрушены с первого по восьмой этажи дома.

Кроме того, под постоянными обстрелами со стороны россиян находилась и Марьинка. Как сообщили в Нацполиции, из города эвакуировали всех жителей. В Марьинке не осталось ни одного уцелевшего здания.

1 ноября россияне выпустили по Краматорску 14 ракет.

8 ноября 2022 года оккупанты снова ударили по Краматорску. Был ранен восьмилетний мальчик.

Тогда снаряды упали вблизи школы, было повреждено здание учреждения и прилегающие жилые дома.

Вас также могут заинтересовать новости: