В этих общинах будут оборудованы пункты обогрева.

В 11 общинах Донецкой области, которые расположены вдоль линии фронта, этой зимой не будет отопления.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона, часть людей, проживающих в многоэтажках, будет перемещена в частный сектор.

"Людям даже в таких сложнейших условиях предложено перемещаться вглубь области, места для этого соответствующие предусмотрены", – добавил глава ОВА.

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По словам Кириленко, в общинах, где не будет отопления, будут оборудованы пункты обогрева. Власти области уже выделили средства для закупки металлических печей, там, где есть необходимость и возможность их установить. Кроме того, выделены и распределены субвенции между общинами, которые направят на закупку людям дров на зиму.

Глава Донецкой ОВА отметил, что большинство людей из прифронтовых населенных пунктов уже уехали, поскольку враг продолжает применять в области тактику выжженной земли.

Зима в условиях войны: чего ждать украинцам

В октябре 2022 года президент Владимир Зеленский подчеркнул, что эта зима будет самой сложной в истории Украины. По его словам, украинцы не имеют права расслабляться, ведь необходимо еще пройти путь к украинской победе, а это "тяжелый путь".

В "Нафтогазе" отметили, что нынешняя зима будет достаточно тяжелой из-за возможности постоянных перебоев с электричеством и отоплением.

Комментируя ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины 15 ноября, Владимир Зеленский заявил, что это единственное оружие, которое осталось у России. Он добавил, что "если мы переживем эту зиму – а мы ее переживем – мы точно победим в этой войне".

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