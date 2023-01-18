Информацию о массовости мобилизации наркозависимых подтвердил один из российских солдат.

В России начали мобилизовать людей с наркозависимостью. Сначала на войну бросали бывших заключенных, а сейчас на фронт будут бросать даже зависимых, которые продолжают употреблять запрещенные вещества.

"Чтобы выполнить показатели по мобилизации в Северной Осетии, местные военкоматы мобилизуют наркозависимых. Информацию о массовости мобилизации наркозависимых подтвердил один из российских солдат, сдавшийся в плен Движению Сопротивления. По его словам, он не излечился от зависимости и продолжал употреблять наркотики, воюя на Запорожье. Наркотики мужчина взял с собой в качестве лекарств", - сообщил Центр Национального Сопротивления.

Пленный также рассказал, что он пошел на войну чтобы избежать наказания. В РФ его задержали за управление авто без документов, а затем предложили мобилизоваться, чтобы не оказаться в суде.

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РФ бросает на фронт криминалитет и наркозависимых. Эти люди воюют уже не только в так называемых ЧВК, а также и в регулярных войсках страны-агрессора.

Мобилизация в РФ

Недавно в ГУР сообщили, что РФ хочет создать двухмиллионную армию. Военная разведка Украины не исключает, что руководство России уже скоро объявит о проведении очередной волны мобилизации. По данным СМИ, в России в "вагнеровцы" начали вербовать даже женщин-заключенных. Кроме этого сообщалось, что РФ собирается мобилизовать еще 500 тысяч человек.

Сегодня же стало известно, что Кремль уже готовится к протестам из-за объявления новой волны мобилизации. На предприятия столицы РФ прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников.

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