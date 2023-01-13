Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации.

Россия пытается создать двухмиллионную армию. Страна-агрессор для этого будет проводить новые волны мобилизации.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины раскрыли планы рашистів и отметили, что во время первой волны мобилизации в ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. Этих "мобиков" направляют в зону ведения боевых действий в Украине после непродолжительной подготовки.

"Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В ВС РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы", - говорится в сообщении от ГУР.

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По информации разведки, в РФ уже активно готовятся к тому, чтобы объявить о новой волне мобилизации. Для этого там вносят в законы изменения, которые будут регламентировать проведение призыва. Кроме этого, враг готовит учебные центры для "мобиков".

"По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, которые проводит страна-агрессор, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек", - добавили в ГУР.

Война в Украине: тактика россиян

На фоне стремительно растущих потерь РФ продолжает бросать на фронт "пушечное мясо", но не достигает успехов. Так, лишь за вчера ВСУ "задвухсотили" 740 рашистов. Сейчас же, оккупанты готовят новый ракетный удар по Украине. Отсутствие успехов на фронте рашисты пытаются "компенсировать" ударами по мирным городам.

Также стало известно, что на Луганщине происходит продвижение ВСУ, коллаборанты бегут подальше от фронта. На Кременское и Сватовское направления враг перебрасывает дополнительные резервы.

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