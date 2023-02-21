Управление Верховного комиссара ООН по правам человека только в течение января зафиксировало 697 погибших и раненых среди гражданских в результате российских обстрелов.

Россия неизбирательно применяет артиллерию и другие системы оружия, что приводит к жертвам среди гражданского населения в Украине.

Об этом пишет Минобороны Великобритании, ссылаясь на отчет своей разведки. В частности, очень высокая интенсивность обстрелов и тенденция к усилению нанесения повреждений медицинским и образовательным учреждениям наблюдалась в течение января 2023 года.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину и по состоянию на 13 февраля 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 18955 жертв среди гражданского населения. В это число входят 7199 убитых украинцев и 11756 раненых. 697 жертв среди гражданского населения пришлись на январь 2023 года.

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"В УВКПЧ считают, что фактические цифры значительно выше. Согласно другому независимому анализу, предположительно, были убиты более 16 тысяч мирных жителей", - отмечают в Минобороны Британии.

Также в британской разведке добавляют, что согласно данным за январь 2023 года, что жестокие обстрелы продолжались вдоль линии фронта протяженностью 1200 км, но были сосредоточены в основном в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили атаки российских захватчиков в районе 11 населенных пунктов. Враг и дальше сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Напомним, что российские войска постоянно обстреливают жилые кварталы украинских населенных пунктов, убивая гражданских украинцев. Больше всего страдают населенные пункты недалеко от линии фронта. Но жертвами ракетных ударов и атак дронов-камикадзе становятся украинцы и в более глубоком тылу.

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