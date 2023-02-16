Также в результате вражеского обстрела повреждено много жилых домов.

Из-за обстрела российскими оккупантами Бахмута в Донецкой области погибли пять мирных людей, еще девять получили ранения.

Как сообщает Офис генерального прокурора, 16 февраля россияне обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град".

"Снаряды оккупантов в очередной раз попали по жилому кварталу города. От атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что повреждено много жилых домов. По данным Офиса генпрокурора, оккупанты вечером продолжают обстреливать город.

Отмечается, что начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Война в Украине - обстрелы россиянами гражданского населения

Как сообщал УНИАН, российские войска постоянно обстреливают жилые кварталы украинских населенных пунктов, убивая гражданских украинцев.

В частности, этой ночью в Павлограде на Днепропетровщине в результате ракетной атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения. Также разрушено семь частных домов, а еще 30 повреждены.

Также в результате атаки российской артиллерии в селе Змиевка Бериславского района Херсонской области погибли супруги - снаряд попал в их дом на рассвете. Российская атака также унесла жизни 70-летней жительницы Херсона. Снаряд попал на пешеходной улице рядом с местом, где проходила женщина.

15 февраля российские оккупанты обстреляли многоквартирный дом в Покровске Донецкой области. В результате удара почти полностью разрушены верхние этажи здания. Жертвами удара по многоэтажке стали три человека, еще 11 жителей ранены.

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