Украинцев призывают не снимать работу ПВО.

В ночь на вторник, 18 июля, Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed".

Сначала взрывы прогремели в Николаеве, а затем - в Одессе. В Воздушных силах сообщают о комбинированной атаке - в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях - угроза применения ударных БПЛА.

Между тем в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях - угроза применения баллистического вооружения.

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Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что в Одессе идет боевая работа ПВО. "Не мешайте информационными вбросами Силам обороны. Ваша работа - соблюдение правил безопасности во время воздушной тревоги", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщает оперативное командование "Юг", прямо сейчас российские военные атакуют юг Украины ударными дронами. "Вероятны несколько волн атак. Уровень ракетной угрозы также чрезвычайно высок - в Черном море фиксируется активность ракетоносителей", - подчеркивают командование.

В "Юге" напоминают, что даже при удачной работе ПВО может быть падение обломков, разрушение и пожар. Поэтому население просят перейти в укрытие или воспользоваться правилом "двух стен".

Пока в Одессе очень громко, жители разных районов города сообщают, что слышат взрывы.

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