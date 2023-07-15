Два вражеских "Шахеда" сбить не удалось.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 15 июля россияне атаковали Украину шестью ударными дронами типа "Шахед" с южного направления. Из них три были сбиты на Николаевщине, еще один "приземлили" на востоке.

"В ночь на 15 июля 2023 года противник атаковал шестью ударными дронами типа "Шахед" с южного направления. Силами и средствами Воздушных Сил на юге и востоке страны уничтожены четыре вражеские ударные дрона "Shahed-136/131", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки было ликвидировано, как извещали ранее, 16 из 17 вражеских "Шахедов", а также три разведывательные БпЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан", Zala), три ударных дрона типа "Ланцет".

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Ночная атака по Украине - это надо знать

В ночь на 15 июля неоднократно объявляли воздушную тревогу в южных областях, в частности, из-за угрозы применения баллистического вооружения и ударных дронов. Запорожская ОВА в результате известила, что армия РФ дважды атаковала окраину областного центра с применением БПЛА.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что на Запорожье "работа была мощная, работали силы противовоздушной обороны".

По сообщениям запорожской мэрии, в результате атаки врага в одном из районов Запорожья поврежден инфраструктурный объект, пострадал человек.

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