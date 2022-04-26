После мирного соглашения с РФ, во всех официальных документах было написано: "Чеченская республика Ичкерия". Но потом Путин начал борьбу с "нацизмом".

Россия вторглась в Украину под таким же самым предлогом, под которым когда-то развязала чеченскую войну – борьба с нацизмом. Фактически то, что сейчас происходит в Украине – это чеченский сценарий.

Об этом в интервью УНИАН заявил сын бывшего президента Республики Ичкерия Анзор Масхадов.

"Мы жили нормально в нашей республике. Все было спокойно, пока они не пришли… Они начали эту войну. Джохар Дудаев был нужный нам лидер в то время, уважаемый нами и другими народами. Все было хорошо. Ельцин выступал, мол, берите суверенитет. Да, действительно, мы заявили о суверенитете. И они нас сначала оставили в покое", - заявил Масхадов.

Он напомнил, что несмотря на суверенитет, уже в 1994 году началось так называемое "наведение конституционного порядка".

"В 1994-м году, начали войну — "наведение конституционного порядка". Но нас не спрашивали. А ведь никаких проблем у нас в республике не было. Причина для них была такая же, как в Украине, мол, есть нацисты и притеснение русских. Нас тоже обвинили, что мы якобы совершали геноцид русского населения", - рассказывает Масхадов.

Было подписано мирное соглашение с Россией.

"Все призывали РФ к миру. Мы же тогда, в 1997-м году, провели выборы с наблюдателями из разных стран. Были встречи двух президентов и мирное соглашение Ельцина с моим отцом. И, вот, есть поздравительные телеграммы от разных российских чиновников, где они поздравляют с победой на выборах президента Чеченской республики Ичкерии. Во всех официальных документах написано: "Чеченская республика Ичкерия". Но потом, как мы знаем, Путин захотел прийти к власти", - рассказывает Масхадов.

По словам Масхадова вторая чеченская война была запланирована еще в 1996-м.

"Как говорил мой отец, вторая чеченская война была запланирована еще в 1996-м году. Они не успели еще покинуть нашу территорию, как уже запланировали вторую Чеченскую войну, которая началась уже во время Путина. Они шли к этому, обвиняли нас в терроризме. Да, факты убийств и похищений были, но кто за этим стоял? Я могу назвать имена и фамилии. Эти люди сегодня работают на Кадырова. Их руками пытались очернить нас, Ичкерию", - рассказывает Масхадов.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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