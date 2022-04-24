Центробанк ограничил объем финансовой информации, которую должны регулярно публиковать российские банки / фото REUTERS

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, РФ пытается скрыть последствия санкций, введенных Западом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, российские власти в последние дни перестали публиковать данные о государственном долге, экспорте и импорте, нефтедобыче.

Центробанк ограничил объем финансовой информации, которую должны регулярно публиковать российские банки, а Госдума работает над законопроектом, запрещающим банкам раскрывать банковскую тайну другим странам.

Кроме того в министерстве энергетики России, которое публикует ежемесячные данные о добыче и экспорте нефти, объявили, что ограничивают "распространение информации, которая может быть использована для дополнительного давления на российский рынок".

Также Центробанк прекратил публикацию данных по погашению внешнего долга.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
  • Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
  • После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.
  • 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.
  • Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.
  • 23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

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