На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, РФ пытается скрыть последствия санкций, введенных Западом.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как пишет издание, российские власти в последние дни перестали публиковать данные о государственном долге, экспорте и импорте, нефтедобыче.
Центробанк ограничил объем финансовой информации, которую должны регулярно публиковать российские банки, а Госдума работает над законопроектом, запрещающим банкам раскрывать банковскую тайну другим странам.
Кроме того в министерстве энергетики России, которое публикует ежемесячные данные о добыче и экспорте нефти, объявили, что ограничивают "распространение информации, которая может быть использована для дополнительного давления на российский рынок".
Также Центробанк прекратил публикацию данных по погашению внешнего долга.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
- После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.
- 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.
- Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.
- 23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.
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