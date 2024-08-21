С ратификацией Римского статута Украина получает возможность привлечь к ответственности командиров российских войск.

Военные командиры российской захватнической армии тоже будут нести ответственность за совершение военных преступлений со стороны рядовых солдат РФ.

Об этом сообщил эксперт Медийной инициативы за права человека по международному уголовному праву Андрей Яковлев в эфире информационного марафона. По его словам, теперь за военные преступления ответственность несет не только рядовой солдат, который расстреливал, пытал или насиловал, но и его непосредственный командир.

"Римский статут позволяет применять институты уголовного преследования. Допустим: сейчас мы можем преследовать только исполнителей. А вопрос, можем ли привлекать руководителей, начальников, военных командиров к ответственности за то, что они не контролировали своих подчиненных? Этот вопрос до сих пор остается дискуссионным. С принятием Римского статута у нас такая возможность появляется", - сказал Яковлев.

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В связи с этим эксперт объяснил, как это будет выглядеть практически. "Допустим, что недавно интернет облетели видео, когда расстреливают наших военнопленных. Мы не можем найти исполнителей. По крайней мере сейчас. Но мы точно можем узнать, кто был их руководителями. И следовательно, инструмент ответственности командиров, который в Римском уставе предусмотрен, позволит нам разыскивать и привлекать именно этих командиров", - подчеркнул Яковлев.

По его мнению, это создает "охлаждающий эффект" и командиры должны более тщательно контролировать своих солдат.

Также эксперт сказал, что Римский устав позволяет использовать более эффективные определения, особенно сейчас, когда россияне совершают много военных преступлений.

"Но, если мы заглянем в Уголовный кодекс, у нас написано - нарушение законов и обычаев войны. Даже судебные решения не всегда используют терминологию военное преступление. Ратификация Римского устава позволяет не только правильно квалифицировать, но и определять большое количество составляющих, из которых состоит военное преступление", - отметил Яковлев.

При этом, Украина будет иметь возможность больше влиять на деятельность суда, поскольку теперь может претендовать на то, что украинский судья так же будет заседать в Международном уголовном суде.

Римский статут

Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда. Документ поддержали более 280 народных депутатов.

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