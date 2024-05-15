Полиция документирует военные преступления россиян.

Российская армия из артиллерии и минометов обстреляла приграничье Черниговщины.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области, враг из ствольной артиллерии и миномета атаковал село Гремяч. В результате обстрела погиб гражданский мужчина.

"Сегодня днем (14 мая, – УНИАН) оккупанты нанесли удары по пограничной Новгород-Северской громаде. От осколочных ранений погиб гражданский мужчина 1963 года рождения из села Гремяч", – сообщили в полиции.

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Правоохранители фиксируют последствия вражеских атак и собирают доказательства военных преступлений оккупантов. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Военные преступления российской армии на Черниговщине

Российские войска продолжают терроризировать жителей приграничных громад Черниговской области. В апреле на Черниговщине российская армия расстреляла мужчину 1990 года рождения, который на машине вез продукты жителям приграничных населенных пунктов. Он не выжил.

Менее месяца назад россияне нанесли ракетный удар по Чернигову. В результате атаки погибли и пострадали люди. Отмечалось, что враг нанес три удара почти по центру города.

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