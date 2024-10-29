Там отметили, что хорошо обезопасили производство.

Украинский завод немецкого оружейного концерна Rheinmetall может стать мишенью для российских ударов.

С такой угрозой выступил спикер Кремля Дмитрий Песков. В Rheinmetall уже ответили, что это не первая подобная угроза со стороны Кремля. Там заверили, что производство в Украине хорошо защищено, передает Голос Америки.

Напомним, летом этого года руководство Rheinmetall заявило о планах открыть в Украине четыре военных завода.

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Rheinmetall в Украине

В марте стало известно, что Rheinmetall собирается построить в Украине четыре оружейных завода. Отмечается, что будущие предприятия будут производить снаряды, военную технику, порох и оружие ПВО.

Впоследствии в концерне сообщили, что первые снаряды могут сойти с конвейера в Украине через 15 месяцев.

"Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине", - рассказал 26 октября директор концерна Армин Паппергер. В

Паппергер отметил, что Rheinmetall находится на пути к строительству порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине, а также планирует наладить производство систем ПВО.

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