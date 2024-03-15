Для строительства завода будет использована уже существующая инфраструктура.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже в ближайшее время начнет строительство снарядного завода в Украине.

Подготовка к строительству нового завода по производству боеприпасов в Украине завершается, церемония закладки пройдет "вскоре". Как сообщает DW, об этом заявил председатель правления немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

При этом он отметил, что первые снаряды могут сойти с конвейера в Украине через 15 месяцев.

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Паппергер также отметил, что снарядный завод в Украине будет создаваться не с нуля. "Мы используем существующую инфраструктуру, чтобы не тратить много времени на возведение зданий. У Украины нет времени, у них война, им нужно быстро", - сказал он.

Похожую фабрику Rheinmetall намерен построить и в Литве, сообщил Паппергер. В самой Германии, в Нижней Саксонии, концерн в феврале запустил строительство нового завода, тоже по производству снарядов. Первая продукция ожидается весной 2025 года.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, Паппергер признал, что строительство нового снарядного завода в Германии могло быть завершено годом раньше, но в начале войны России против Украины Rheinmetall не получил крупных заказов от немецкого правительства, которые оправдали бы инвестиции в 300 миллионов евро. По его словам, ситуация изменилась, и Берлин планирует заказать более двух миллионов артснарядов.

Планы Rheinmetall по производству техники в Украине

Кроме снарядов, Rheinmetall поставляет в Украину другую свою продукцию. Так, ранее было объявлено о планах строительства завода по производству боевой техники - первыми должны стать БТРы и БМП, но когда это произойдет - вопрос открытый. "Потребности Украины огромны, - сказал Паппергер DW. - Ограничивающий фактор - деньги". По его словам, обычно такой завод мог бы производить до 400 гусеничных бронемашин в год, "но финансовых средств существенно не хватает".

Глава Rheinmetall также сообщил, что для производства основных боевых танков в Украине пока нет разрешения правительства Германии. По его словам, принято решение начать с производства легких и средних бронемашин, а затем перейти к тяжелым. В перспективе Rheinmetall также намерен наладить в Украине производство своих систем ПВО.

Концерн Rheinmetall - новости

18 октября Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" образовали совместное предприятие ООО "Рейнметалл - Украинская оборонная промышленность". Сообщалось, что оно будет проводить обслуживание и ремонт техники, поставленной Украине партнерами. Кроме того, там будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall.

УНИАН сообщал, что Rheinmetall откроет в Украине завод по производству снарядов. Он будет выпускать "шестизначное количество" снарядов калибра 155 мм, а также метательные снаряды.

Впоследствии стало известно, что концерн планирует построить в Украине не менее 4 заводов, которые будут производить снаряды, военную технику, порох и оружие ПВО.

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