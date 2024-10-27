Замглавы Совбеза РФ заявил, что ожидает российского "салюта" на объекте.

Известный своими скандальными заявлениями замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь зафонтанировал угрозами в адрес Украины.

На сей раз причиной стал запуск первого завода немецкого концерна Rheinmetall в Украине. Медведев заявил, что ожидает российского "салюта" на объекте.

"Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех военных заводов в Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве", – выдал замглавы Совбеза РФ.

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Напомним, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall строит в Украине четыре завода, и первый из них уже работает. Как отметил директор концерна Армин Паппергер, Rheinmetall находится на пути к строительству порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине, а также планирует наладить производство систем ПВО.

Угрозы Медведева

В одном из своих постов бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал Польшу "заплеванной" страной и посоветловал "не будить зверя". Так он отреагировал на слова бывшего начальника Генерального штаба Польши о мгновенном ответе на возможное вторжение РФ в страны Балтии.

"Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?" – написал тогда Медведев.

Ранее замглавы Совбеза РФ говорил, что гневно отреагировал на операцию ВСУ в Курской области России. Украинцев Медведев в очередной раз обозвал "нацистами" и "террористами", а западных союзников Украины – "английскими ублюдками".

"С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию "нацистов", — написал Медведев 8 августа.

Стоит отметить, что по состоянию на 27 октября Силы обороны Украины все еще контролируют часть Курской области РФ.

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