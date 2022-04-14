Это произошло только после принятия пятого пакета санкций.

Европейский Союз закрыл лазейку для поставок оружия в Россию странами ЕС. Она использовалась с 2014 года, несмотря на ограничения экспорта в ответ на оккупацию Крыма.

Как передает портал Reuters, восемь лет назад Европейский Союз действительно запретил продавать оружие Российской Федерации. Однако в документе было исключение для контрактов, которые заключились до 2014 года. То есть по долгосрочным соглашениям страны ЕС все еще могли экспортировать оружие агрессору.

Лазейка активно использовалась Францией и Германией, которые стали крупнейшими поставщиками оружия России. В 2020-м и предыдущих годах объем продаж вооружения и боеприпасов РФ составил €25 млн. А в 2021-м он вырос на 50% — до €39 млн.

Любопытно, что лазейка действовала вплоть до прошлой недели. Она подверглась критике после полномасштабного вторжения России в Украину. Однако страны ЕС не смогли прийти к соглашению о закрытии исключения на поставки вооружения в РФ, пока не был принят пятый пакет санкций.

В публичном обращении насчет последнего комплекса ограничений Еврокомиссия не упоминала о блокировке лазейки. А все потому, что изначально поправку в условия поставок оружия РФ не предлагали включить в пятый пакет санкций. По словам дипломатов, они не знали, пользуется ли это решение поддержкой 27 стран ЕС.

Но на отдельной встрече после оглашения нового комплекса ограничений посланники согласились внести поправку и закрыть лазейку. Это произошло в том числе благодаря критике некоторых правительств, в частности, Литвы и Польши.

Напомним, вчера, 13 апреля, президенты США и Украины договорились о новых поставках оружия. Штаты отправят нашей стране пакет помощи объемом $800 миллионов. В него войдут артиллерийские системы, БТР и вертолеты.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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