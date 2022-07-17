Оккупанты провели разведку беспилотниками по этому направлению.

В южных областях Украины существует высокая угроза нанесения ракетных ударов со стороны российских войск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что россияне проводят разведку беспилотниками на Южнобужском направлении. В Генштабе подчеркнули, что после этого оккупанты могут нанести ракетные удары по объектам критической инфраструктуры региона.

"Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и бьют оккупантов в ближних боях", - добавили в ведомстве.

При этом постоянный обстрел гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Одесской, Николаевской и Херсонской областей продолжается.

Как ранее сообщал УНИАН, в Генштабе ВСУ рассказали, где оккупанты получили отпор и сбежали. Возле ряда населенных пунктов российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение.

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