По словам военного эксперта, в РФ есть запас "чрезвычайно точных" ракет.

Даже с системами противовоздушной обороны NASAMS Украина не сможет защититься от ракетных ударов России в полном объеме, однако эффективность защиты все же возрастет.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя последние удары РФ по мирным украинским городам.

"Это (попадание ракет в объекты) будет происходить постоянно, пока мы не усилим свою противовоздушную оборону противоракетной", – отметил он.

По слова эксперта, российские крылатые ракеты – это фактически "беспилотный самолет", который может низко лететь по заранее запрограммированной траектории и менять направление:

"За счет того, что они летят на маленькой высоте, они попадают в мертвую зону нашего радара. Радар их не видит… Кроме того, радиолокационная станция рассчитана на прямолинейность движения ракеты… Не можно угадать, когда ракета свернет и куда".

Олег Жданов добавил, что, скорее всего, у России осталось очень мало крылатых ракет типа "Калибр", но у нее есть запас других типов ракет, таких как Х-55, Х-101, Х-32, "Оникс". Все они "чрезвычайно точные", отметил эксперт.

"Считать ракеты – это самое последнее дело. Нужно вести переговоры и нужно ускорять сроки передачи нам противоракетных систем", – уверен Жданов.

Ракетные удары по Украине 15-16 июля

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря. Погибли 24 человека, среди которых трое детей.

15 июля вечером российские захватчики совершили ракетный обстрел Днепра. Вражеские ракеты попали в промышленное предприятие и по улице рядом с ним. В результате три человека погибли, еще 16 получили ранения.

Утром 16 июля по Одессе российские захватчики нанесли ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95, по направлению Ставрополья.

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