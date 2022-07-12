На части востока Украины не прекращаются попытки штурмов со стороны противников, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донбассе не становится легче, а потери - меньше.

Об этом президент сообщил в видеообращении.

Он подчеркнул, что российские обстрелы некоторых украинских городов не прекращаются ни одного дня.

"Сегодня были очередные удары по Николаеву - ракетами, артиллерией. Оккупанты снова били по Харькову и громадам области - Старый Салтов, Золочев, Байрак и другие. Есть жертвы - раненые и убитые", - отметил Зеленский.

По его словам, на Донбассе не прекращаются попытки штурмов со стороны оккупантов.

"Ситуация на Донбассе не становится легче, а потери - меньше. Надо об этом помнить. Надо видеть это, обращать внимание", - подчеркнул глава государства.

Напомним, РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Позже противники пошли в наступление на части Донецкой и Луганской областей. Врагам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге украинского государства.

В начале июля советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович сказал, что Лисичанск Луганской области станет последним большим успехом России в войне с Украиной.

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