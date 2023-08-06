Враг в очередной раз атакует Украину ракетами.

Россия уже третий раз за сутки устраивает масштабную атаку по Украине. Враг выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Жителей Сумщины и Харьковщины призвали срочно пройти в укрытия, поскольку ракеты фиксировали в районе российского Белгорода.

В 03:00 военные заявили, что крылатые ракеты входят в воздушное пространство Украины.

Видео дня

Обновлено 03:10: Черниговская область – ракетная опасность.

По состоянию на 03:11 карта воздушных тревог выглядит так:

Обновлено 03:18: Ракетная опасность распространилась на Киевскую область. Там объявлена воздушная тревога.

Обновлено 03:26: Ракетная опасность в Черкасской области, сообщают ВС ВСУ.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец пишет о повышенной ракетной опасности в области.

Между тем в Воздушных силах ВСУ сообщают, что ракеты уже в Черкасской области, двигаются в западном направлении.

Обновлено 03:36: Ракетная опасность в Кировоградской области.

Обновлено 03:44: В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности в Винницкой и Житомирской областях. Также группа крылатых ракет была зафиксирована в воздушном пространстве Киевщины. Вектор движения ракет – западный.

По состоянию на данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Тревогу объявили также в Хмельницкой области.

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Ракетные удары РФ по Украине

Вечером в субботу, 5 августа, российские захватчики в очередной раз обстреляли Украину. Враг нанес массированный ракетный удар – фиксировались пуски ракет "Калибр". Позже стало известно, что россияне также выпустили ракеты "Кинжал" из истребителей "МиГ-31К". Кроме того, сообщалось о пусках ракет из Беларуси. Однако представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что эти пуски могли быть имитационными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты били по Хмельницкой области и предприятию "Мотор-Сич", которое находится в Запорожской области. Часть ракет удалось сбить силам ПВО.

В то же время ночью 6 августа россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Также фиксировались пуски ракет "Калибр".

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