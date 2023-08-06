Ранее сообщалось, что враг выпустил несколько групп ударных БПЛА.

Ночью 6 августа в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В Одесской области была ракетная опасность, в остальных – есть угроза применения ударных БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Ранее сообщалось, что враг выпустил несколько групп ударных БПЛА.

По состоянию на 00:17 воздушная тревога объявлена в Донецкой, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Одесской и Винницкой областях. Позже тревогу объявили и в Запорожье.

Видео дня

Обновлено 00:34: В Хмельницкой области объявлена воздушная тревога. В ВС ВСУ предупредили об угрозе применения в области ударных дронов.

Новость обновляется...

Атаки РФ по Украине

Вечером 5 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках ракет "Калибр" и "Кинжал".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты били по Хмельницкой области и предприятию "Мотор-Сич", расположенному в Запорожской области. Часть ракет удалось сбить силам ПВО.

Ближе к ночи россияне сбросили авиационную бомбу на центр переливания крови в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибшие и пострадавшие.

Вас также могут заинтересовать новости: