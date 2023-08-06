Юсов добавил, что физически пусков могло и не быть.

Во время вечерней ракетной атаки РФ по Украине 5 августа в Воздушных силах ВСУ сообщали о пуске ракет с территории Беларуси. В ГУР считают, что Россия могла имитировать эти пуски, чтобы втянуть страну в войну.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. "Относительно ракет с территории Беларуси – вероятно, это был электронный пуск или имитация пуска, поскольку на территории этой страны размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций, чтобы втянуть ее в войну против Украины", – заявил он.

Юсов добавил, что физически пусков могло и не быть. Однако "все могло быть обустроено так, будто пуски происходили с территории Беларуси". Представитель разведки подчеркнул, что эта информация сейчас проверяется.

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Ракетный удар по Украине 5 августа

Вечером в субботу, 5 августа, российские захватчики в очередной раз обстреляли Украину. Враг нанес массированный ракетный удар – фиксировались пуски ракет "Калибр". Позже стало известно, что россияне также выпустили ракеты "Кинжал" из истребителей "МиГ-31К".

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты били по Хмельницкой области и предприятию "Мотор-Сич", который находится в Запорожской области. Часть ракет удалось сбить силам ПВО.

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