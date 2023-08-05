Вечером враг выпустил по Украине ракеты типа "Калибр" и "Кинжал", часть ракет удалось сбить ПВО.

Во время массированной ракетной атаки, которая произошла несколько часов назад, российские оккупанты в частности били по заводу "Мотор Сич" в Запорожье. Часть ракет сбили силы противовоздушной обороны.

"Сегодня произошел очередной российский ракетный налет против нашего государства. "Кинжалы", "Калибры". Били по Мотор Сечи, по нашей Хмельнитчине", - сообщил во время традиционного вечернего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, часть ракет сбили воины ПВО. Глава государства подчеркнул, что сколько бы ни было таких российских атак - они ничего не дадут врагу.

Видео дня

"Все равно мы защитим свободу для Украины, для всех наших людей. России не удастся подменить международное право террором, или кризисами, или любыми запугиваниями", - подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что Украина, несмотря ни на что, продолжает получать оборонные пакеты помощи и ожидает новых.

Ракетный удар РФ по Украине 5 августа 2023 - что известно

Сегодня вечером российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине. В частности, воздушные силы ВСУ сообщали о запуске вражеских ракет типа "Калибр"и " Кинжал".

Впоследствии глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что враг совершил атаку по областному центру. По его словам, был нанесен ракетный удар по окрестностям города, в результате чего возник пожар.

Также сообщалось о звуках взрывов в Хмельницкой и Житомирской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: