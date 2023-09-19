Как пишут журналисты, это намного дольше, чем многие западные чиновники ожидали в начале этого года.

США и их союзники по G7 считают, что война в Украине может затянуться на годы, и закладывают эту вероятность в свое военное и финансовое планирование. Высокопоставленный чиновник одной из европейских стран G7 сказал, что война может продолжаться еще шесть-семь лет.

Как пишет Bloomberg, это намного дольше, чем многие западные чиновники ожидали в начале этого года. Однако медленный прогресс в контрнаступлении Украины в последние месяцы смягчил ожидания, говорят журналисты.

"Представители G7 обсудили мрачную перспективу во время обеда в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник вечером и согласились, что конфликт, вероятно, еще будет продолжаться в среднесрочной или долгосрочной перспективе", – рассказал журналистам на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Государственного департамента США.

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О вероятности долговременной войны пишет и Sky News. Источник сообщил изданию, что представители G7 признали, что Россия втягивается в эту войну на средне - и долгосрочную перспективу. Запад должен это учитывать, планируя дальнейшую финансовую и военную поддержку Украины.

"Конечно, речь идет о том, чтобы имперский проект Путина продолжал проваливаться, и он знает, что не может "переждать" нас, но также речь идет о совместной работе, чтобы обеспечить достаточное распределение этого бремени, достаточное планирование на долгосрочную перспективу", – добавил чиновник.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупанты атаковали Купянск Харьковской области. Известно уже о шести погибших – четырех мужчинах и двух женщинах. Начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что тела убитых россиянами людей достают из реки вблизи и из уничтоженных автомобилей.

Тем временем председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, комментируя контрнаступление ВСУ, подчеркнул, что его медленные темпы не должны никого удивлять. Он заметил, что война на бумаге сильно отличается от того, что происходит в реальности.

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