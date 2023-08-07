Оккупанты нанесли по городу два ракетных удара.

Россияне попали ракетой по многоэтажному жилому дому в городе Покровск (Донецкая область), есть жертвы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание в обычный жилой дом. К сожалению, есть жертвы", - написал глава государства в Telegram.

По его информации, на месте работают спасатели и все необходимые службы. Продолжается спасение людей.

"Должны остановить российский террор. Каждый, кто бьется за свободу Украины, спасает жизни людей. Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами одержит победу над террористами. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне", - подчеркнул Зеленский.

Важные последние новости о войне в Украине - что сообщалось

Российские захватчики уже много раз били ракетами по мирным украинским населенным пунктам, есть разрушения, жертвы и погибшие гражданские.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки враг нанес два ракетных и 33 авиационных удара по территории Украины, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Отмечалось, что в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Также сообщалось, что произошло около 28 боевых столкновений.

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