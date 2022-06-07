В то же время в стране-агрессоре отрицают, что крейсер участвовал в войне против Украины.

Минобороны РФ включило экипаж уничтоженного украинскими войсками крейсера "Москва" в перечень "участников специальной военной операции".

Об этом говорится в ответе прокуратуры Черноморского флота на запрос Гульназ Уразаевой — матери матроса Булата Шакирзянова, служившего на крейсере "Москва".

Документ опубликовал Telegram-канал "Военный омбудсмен", а его подлинность Уразаева подтвердила "Медиазоне".

В документе говорится, что воинскую часть 84201, где служили моряки погибшего крейсера "Москва", добавили в список участников "специальной военной операции" для "обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получения экипажем корабля и членами их семей выплат". При этом не уточняется, когда часть была включена в список.

При этом ни прокуратура, ни Минобороны не признают, что крейсер "Москва" участвовал в войне с Украиной. Уразаевой в прокуратуре сообщили, что крейсер "не входил в состав сил, привлекаемых к участию в специальной военной операции" и "в момент катастрофы находился в нейтральных водах".

Как ранее сообщал УНИАН, крейсер "Москва" затонул 13 апреля после попадания в него ракет "Нептун", но российское военное руководство скрывает правду о причинах и количестве погибших.

По их версии, на крейсере вспыхнул пожар, из-за чего сдетонировали боеприпасы и крейсер затонул. Впервые о погибших заговорили 22 апреля, сообщив об одной жертве и 27 пропавших без вести. При этом утверждалось, что 396 моряков спасли, а офицеры продолжат служить на Черноморском флоте.

Позже появилось видео с якобы спасенными моряками, но не все родители погибших российских моряков поверили в официальную версию.

По разным оценкам, численность экипажа "Москвы" составляла от 416 до 680 человек, в том числе как выяснилось позже, матросы срочной службы. Подавляющее большинство матросов, вероятно, погибли, но российские власти официально считают их "пропавшими без вести" и требует от родителей подписать документы о том, что корабль затонул в результате "катастрофы" а не в результате военных действий.

Вас также могут заинтересовать новости: