Угроза очередного вторжения оккупантов на территорию региона остается высокой.

Значительное количество войск РФ находится вблизи границы с Украиной в Сумской области. Угроза очередного захода армии противника остается достаточно серьезной.

Об этом заявил председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий в интервью DW.

"Мы частично контролируем границу, частично она еще открыта. У нас протяженность границы одна из крупнейших со страной-агрессором. Это 564 километра, и контролировать такой участок крайне проблематично", - отметил чиновник.

В то же время глава ОВА рассказал об активных мерах по усилению обороны в регионе и пообещал "горячий прием" оккупантам.

"Мы готовимся к "горячему приему", если они захотят снова пойти через Сумскую область. Но не рекомендуем им. Укрепляются блокпосты, опорные пункты, и мы понимаем, что на ближайшие годы, даже если мы быстро выиграем войну, если не будет политической и идеологической изменения в России, то оставаться в состоянии покоя мы не можем", - сказал Живицкий.

Председатель Сумской ОВА подчеркнул, что необходимо строить "линию Маннергейма" и укреплять границу с агрессором.

"Я остаюсь сторонником того, что должна быть физическая стена, которая будет непроходимой. То есть такой набор технических сооружений, чтобы было невозможно сюда зайти. Также должна быть серьезная система противовоздушной обороны. Потому что то, что наши города бомбардируются и обстреливаются с воздуха, это серьезная проблема. Мы не можем быть уверенными, что это не повторится снова", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Сумскую область полностью освободили от российских оккупантов. При этом территория региона не является безопасной из-за большого количества заминированных и необследованных участков.

Вас также могут заинтересовать новости: