Русские уже много раз объявляли о якобы взятии города.

По состоянию на 18:00 в Соледаре Донецкой области продолжаются бои с российскими войсками.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в социальной сети Facebook. Таким образом, военные опровергают заявления россиян о якобы захвате украинского города.

"На Бахмутском направлении противник обстрелял Спорное, Белогоровку, Раздоловку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар", - говорится в сообщении.

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Бои за Соледар: последние новости

Как известно, российская армия уже более недели штурмует город. За последние дни они несколько раз заявляли о его взятии, однако бои продолжаются.

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский говорил, что Россия бросила на захват города самых профессиональных "вагнеровцев".

Министра обороны Украины Алексей Резников считает, что оккупанты понесли огромные потери из-за неправильной тактики.

Вчера вагнеровцы заявили о взятии города. Сегодня утром в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что якобы установили над ним полный контроль.

Главарь ЧВК Евгений Пригожин уже заявил, что у его наемников хотят "украсть победу".

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