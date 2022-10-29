Россия может использовать микрочипы из бытовой техники для военных целей.

Официальные лица в Европе обеспокоены неожиданным всплеском экспорта бытовой техники, которую РФ может покупать через третьи страны для дальнейшего использование микрочипов из стиральных машин и холодильников в военной технике.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание собрало данные из Евростата, свидетельствующие о том, что Армения импортировала больше стиральных машин из Европейского Союза за первые восемь месяцев года, чем за последние два года вместе взятые.

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Странную тенденцию заметили и в закупках Казахстана. Эта страна импортировала европейские холодильники на сумму 21,4 миллиона долларов до августа 2022 года. Это более чем в три раза превышает сумму за аналогичный период прошлого года. При этом, данные правительства Казахстана свидетельствуют о скачке в поставках холодильников, стиральных машин и электрических молокоотсосов в Россию.

И хотя такой рост может говорить о попытке российского бизнеса уменьшить дефицит импорта бытовой техники, в Европе возникли определенные опасения. Вполне вероятно, что детали из этой техники используются Россией в военных целях.

"Даже очень сложные российские системы вооружения часто строятся со стандартными микроэлектронными компонентами, которые содержатся в ряде коммерческих товаров. Вполне возможно, что российский военно-промышленный комплекс импортирует такие товары для разбора их на запчасти", – считает директор по открытым источникам разведывательных и аналитических исследований в Королевском институте объединенных вооружений Джеймс Бирн.

Издание отмечает, что неясно, какие именно компоненты бытовой техники могут быть использованы для нужд российской армии, хотя обычно все они содержат микрочипы.

Дефицит деталей в РФ: что известно

В результате санкций Россия столкнулась с большим дефицитом высокотехнологичных чипов иностранного производства, на которые она годами полагалась при производстве оружия. РФ вынуждена пользоваться на древними запасами примитивных боеприпасов советской эпохи и ищет способ восстановить доступ к высокотехнологичным чипам.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо заявила, что введенные Соединенными Штатами санкции вынуждают Россию использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике.

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