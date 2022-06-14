Некоторое российское вооружение оказывается "раздутым" по качественным характеристикам.

Российская Федерация нарушает все обычаи и традиции войны, испытывая в Украине новые образцы оружия.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире всеукраинского марафона.

По ее словам, оккупанты используют в Украине широкий спектр запрещенного международными нормами оружия.

"Более того, у них часть вооружения на испытаниях, на исследованиях. Они фактически используют эту войну для испытания своих новых образцов оружия, и все это здесь применяется. Какое-то оружие у них здесь проходит "успешное" испытание, некоторые образцы оказываются чрезвычайно раздутыми по своим качественным характеристикам... К сожалению, Россия нарушает все нормы и обычаи войны, воюя с Украиной", - заявила Маляр.

Заместитель главы Минобороны отметила, что российская армия превосходит украинскую по количеству личного состава и вооружения "в разы". Для паритетного ответа Украине нужно вооружение.

Ранее руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко заявлял, что на фоне полномасштабного военного вторжения в Украине, Россия использует все виды вооружения, которое есть у нее в арсенале. Также страной-оккупантом активно используется запрещенное вооружение.

Вас также могут заинтересовать новости: