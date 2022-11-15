В результате удара в Киеве погиб человек.

По предварительным данным, в результате массированного ракетного удара РФ по Украине во вторник, 15 ноября 2022 года, один человек погиб и шесть получили ранения.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире национального телемарафона, гибель человека и травмирование еще трех зафиксировали в Киеве.

"Пока что мы зафиксировали одного человека, который погиб в Киеве и шесть травмированных человек: трое по адресам в Киеве и еще три в другом населенном пункте. Но окончательно о количестве раненых говорить еще рано. Я думаю, что на утро будет более точная информация. Где-то порядка 30 объектам нанесен ущерб. Это и частные дома, и объекты критической инфраструктуры. Повсюду работает полиция, проводятся осмотры мест происшествий, собираются остатки ракет", – подчеркнул министр.

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По словам главы МВД, в большинстве случаев сработала противовоздушная оборона Украины.

Ракетный удар по Украине: что известно

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Враг выпустил более 90 крылатых ракет, 73 из которых удалось сбить.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны. При этом, эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

В то же время сообщается, что российские ракеты упали на территории Польши, в результате чего погибли люди. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

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