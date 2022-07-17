Единственный вариант для России – это закончить войну на условиях Украины и освободить все украинские территории.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия планирует убивать и выжигать украинские земли без всякого реального шанса захватить их.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

"Единственный план России – убивать и уничтожать, выжигать наши земли, не имея ни единого реального шанса захватить их", - отметил советник руководителя ОП.

По его мнению, единственный вариант для России – это закончить войну на условиях Украины и освободить все украинские территории.

"Любые другие пути – это бесконечная война, обстрелы и угроза новых аннексий", - считает Подоляк.

Как сообщал УНИАН, 13 июля советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия хочет утилизировать белорусскую армию и лишить опоры режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. А дальше в ее планах оккупировать Беларусь, поделился мнением Подоляк.

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