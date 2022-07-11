Очень красивый троллинг от советника главы Офиса президента.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подколол российский зенитно-ракетный комплекс С-400, который есть на вооружении в армии РФ.

"Россия хотела доказать, что у нее "вторая армия мира". Все увидели: армия мародеров, террористов и насильников. Россия хотела показать, что имеет мощный ВПК (военно-промышленный комплекс) – #аналоговнет. Все увидели: знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи. Все еще идет по плану, не так ли?", - написал Подоляк в Твиттер.

Подоляк затроллил таким образом российскую ПВО, которая плохо справляется, ведь защитники Украины попадают по стратегически важным объектам оккупантов им в тыл. За последние две недели ВСУ нанесли удары по 14 вражеским военным объектам, которые находились в 5-75 км от линии фронта.

10 июля была информация, что на юге Украины взорвались четыре вражеских склада с боеприпасами. Конечно, это была отличная работа ВСУ.

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