Мужичина сообщил, что у него были единомышленники.

Беларуский пограничник незаконно пробрался в Украину, чтобы помочь в борьбе с российскими оккупантами. Он попал под огонь своих же.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Он отметил, что украинские пограничники Волынского погранотряда задержали мужчину без документов.

"Задержанный сообщил, что является беларуским пограничником и проходит службу в Брестской пограничной группе. Он отметил, что на нарушение отважился, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины в войне против российского агрессора", - говорится в сообщении.

При этом Демченко отметил, что у мужчины были единомышленники, с одним из них он отправился в Украину, но по пути к границе их обнаружили и со стрельбой преследовали. В итоге пересечь границу смог только он.

В Госпогранслужбе отметили, что проводится проверка полученной информации, после чего примут решение о судьбе задержанного.

Как ранее сообщал УНИАН, 2 июля в Беларуси стартовали командно-штабные учения с участием территориальных войск в Гомельской области на границе с Украиной.

Учения продлятся в течение трех дней - с 12 по 14 июля. Их цель - оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи и совершенствования навыков офицеров запаса в работе на пункте управления.

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