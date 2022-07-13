По мнению Михаила Подоляка, Россия все же планирует поглотить Беларусь.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия хочет утилизировать белорусскую армию и лишить опоры режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

"Нужно понимать, что за попытками втягивания Беларуси в войну стоит не только желание Москвы покрыть дефицит своей военной способности. России нужна утилизация белорусской армии и потеря опоры власти режимом Лукашенко. Далее - поглощение РБ и оккупация российскими z-Zомби", - отметил советник руководителя ОП.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Беларуси стартовали командно-штабные учения с участием территориальных войск в Гомельской области на границе с Украиной.

Учения продлятся в течение трех дней - с 12 по 14 июля. Их цель - оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи и совершенствования навыков офицеров запаса в работе на пункте управления.

7 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что россияне вербуют белорусов-бывших военнослужащих для вовлечения в войну против Украины.

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