В результате обстрела четыре дома получили повреждения.

Российские оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой из артиллерии, в результате чего два человека погибли, еще один человек получил ранения.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, в результате обстрела четыре дома получили повреждения.

"Курахово уже далеко не впервые попадает под вражеский огонь - россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским", - подчеркнул Кириленко.

Видео дня

Глава ОВА в очередной раз призвал жителей "не оставаться в Донецкой области и не ставить под угрозу собственную жизнь".

Война в Украине: ситуация на Донетчине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Донецкая область стала одним из регионов, где продолжаются самые ожесточенные боевые действия.

Например, в начале октября россияне попали в общежитие учебного заведения в Часовом Яру. А 22 ноября захватчики в очередной раз обстреляли Часов Яр, в результате обстрела ранены двое людей. Тогда же под российский обстрел попал и Торецк, где зафиксировано прямое попадание в многоэтажку.

26 ноября РФ нанесла авиаудар по Часовому Яру, в результате чего прямым попаданиями разрушен подъезд пятиэтажки, поврежден недострой и склад.

Руководство Украины неоднократно призывало жителей области временно выехать в более безопасные регионы. В частности, недавно в Нацполиции рассказали, что в Бахмуте на Донбассе, который сейчас является одним из самых горячих направлений, под огнем пока остается более 300 детей. Правоохранители призывают родителей согласиться на эвакуацию.

Вас также могут заинтересовать новости: