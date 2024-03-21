В Шевченковском районе, по предварительным сведениям, есть возгорание на территории детского сада.

В четверг, 21 марта, россияне нанесли мощный ракетный удар по Киеву, и столичные власти уже рассказали о последствиях.

В Подольском районе на территорию нескольких предприятий упали обломки ракет, а в Шевченковском - в жилом доме горит квартира, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По сведениям Киевской городской военной администрации, в результате атаки с воздуха в Святошинском районе, предварительно - в жилом доме, ударной волной выбиты окна. В Шевченковском районе осколки повредили жилой дом - информация уточняется.

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В этом же районе, по предварительным данным, есть возгорание на территории детсада. По предварительным сведениям, в Шевченковском районе также зафиксировали возгорание машин. На место инцидента направляются спасатели.

"В Подольском районе в результате падения обломков ракеты возгорание в трансформаторной подстанции и в двухэтажном нежилом здании", - добавил глава города.