Потери врага за сутки возросли на сотни человек, поделился Генштаб ВСУ.

В Украине продолжается полномасштабная война, и потери России за сутки на нашей земле увеличились на 700 человек и пересекли новую "красную линию" - теперь составляют более 433 тысяч противников.

Общее количество потерь РФ в живой силе теперь примерно 433 090 оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook. По его данным, ликвидировано также еще девять танков противника, столько же боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем и 37 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Россия также потеряла на украинской земле семь единиц автомобильной техники и автоцистерн и три единицы спецтехники.

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Когда закончится война в Украине - что надо знать

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что никто не знает, когда завершится противостояние между нашим государством и РФ, но подчеркивал, что нам нужно продержаться еще этот год. Ряд экспертов говорили, что конец войны в Украине может быть неожиданным.

Британский премьер Риши Сунак в начале этого года во время визита в Киев заявил, что война может еще долго продолжаться, но украинский народ победит.

Россияне пытаются атаковать на ряде направлений, в частности, в течение прошедших суток было "горячо" на Авдеевском и Лиманском. Защитники Украины дают достойный отпор оккупантам. Стоит отметить, что потери врага на 19 марта 2024 года составляли примерно 432 390 противников.

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