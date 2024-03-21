Самолеты летят в сторону Каспийского моря.

В Воздушных силах сообщают, что российские оккупанты подняли в воздух 9 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 с аэродрома Оленья.

"Зафиксировано около 9 бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ). Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - 03.00. Об изменении обстановки сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - сказано в сообщении.

Также эту информацию подтвердил ТГ-канал "Николаевский Ванёк".

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"Подтверждены вылеты нескольких бортов Ту-95мс из Оленьи - все курсом в сторону Каспийского моря. Вылет, вероятно, боевой, а это значит: в районе Энгельса они будут скорее всего в 03:30 - 04:00, если пуски будут отсюда - тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:30 - 05:50. В районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 04:40 - 06:00. Если пуски будут отсюда - тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 06:00 - 07:20", - написал он.

Обстрелы Украины Россией - детали

Россия не отказалась от проведения массированных ракетных ударов по Украине и пауза, по всей вероятности, связана с ответственным для страны-агрессора этапом - псевдовыборами президента страны.

Об этом сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя информацию, что силы врага, в том числе авиация, уже длительное время полностью готовы для такой атаки, но не осуществляют ее.

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