Советник руководителя ОП предполагает, что РФ может полномасштабно атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что русские хотят "денацифицировать" еще шесть стран.

Об этом Подоляк сообщил в Twitter.

"РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной "военной спецоперации с... демилитаризации и денацификации", - написал он.

Подоляк напомнил, что об этом накануне заявил российский депутат Сергей Савостьянов.

"Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", - добавил он.

Ранее 25 марта появилось заявление депутата Мосгордумы от КПРФ Сергея Савостьянова, который убежден, что "демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам Украины, России и всей Европы".

"Для более полного процесса обеспечения безопасности РФ в зону денацификации и демилитаризации помимо Украины полагаю целесообразным включить еще Прибалтику [Литва, Латвия, Эстония], Польшу, Молдову и Казахстан", - уверен политик.

План "денацификации" Украины: что известно

Ранее РФ также активно твердила о намерении "денацифицировать Украину", то есть устранить от власти мнимых нацистов среди украинской власти.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что объявленная Россией "денацификация" Украины – это чистый нацизм, и она направлена на уничтожение нации.

"То же самое было в 40-х годах, нацистская Германия вела денацификацию еврейского народа. Сейчас происходит то же самое. Я просто не знал, что в современном мире так может быть. Что человек, объявляющий денацификацию, может получить за это какую-то поддержку. Это и есть преступление против народа. Потому что сказать "денацификация", а потом бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа", – акцентировал президент.

4 марта советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, говоря о переговорах между Украиной и РФ, заявлял, что россияне постепенно снижают требования.

"Они прекратили разговаривать о денацификации и так далее. И заговорили о... о внеблоковом статусе даже не очень педалировали эту тему. Речь шла о недопущении размещения в Украине отдельных видов наступательного оружия", - говорил он.

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