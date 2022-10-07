Украина ведет работы по возвращению маленьких украинцев.

Россия вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий. Рашисты не планируют открывать школы и попросту крадут подрастающее поколение.

Подробности военного преступления России в новом выпуске проекта "Аргумент" раскрыл глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он рассказал, как Украина будет возвращать детей, которых вывозит РФ, если населенный пункт, где живут их семьи, будет деоокупирован.

"Если вывозят, то вывозят на территорию РФ. Соответственно придется только через какие-то международные площадки пытаться возвращать этих детей", - отметил Гайдай.

По его словам, Украина ведет работу по возвращению детей уже сейчас. Эта работа ведется совместно с Министерством реинтеграции. Помимо этого, ведет регулярное общение между профильным заместителем Гайдая и министерством. Всю информация, которая есть у главы ОВА, передается.

"По последней информации, оккупанты планируют сделать длительные каникулы и вывозить детей в сторону России. У меня нет 100% подтверждения этой информации, но она имеет право на жизнь, потому что даже ремонтные работы в школах, которые были начаты две-три недели назад, остановлены. Ремонтные бригады выехали за пределы Луганской области. И медицинский персонал, который приезжал из России, тоже весь выехали. Поэтому, сколько они еще смогут вывезти детей под эгидой каникул, мы, к сожалению, не знаем. Но тенденция опасная", - добавил Гайдай.

Россия крадет детей из Украины: что известно о военном преступлении страны-агрессора

Еще в апреле стало известно, что РФ крадет детей из Украины. Тогда оккупанты передали 27 сирот в семьи россиян в Подмосковье.

Также сообщалось о том, что такие преступления происходят и на Луганщине. В Лисичанске рашисты придумали, как выкрасть детей и цинично обмануть их родителей. Оккупанты вывозят маленьких украинцев под предлогом "обучения в закрытых школах" и даже якобы "оздоровления".

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