Антоновский мост связывает Херсон с левым берегом Днепра.

Российские войска после атаки ВСУ Антоновского моста прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона, для чего провели обследование нескольких участков Днепра.

Об этом в Telegram сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"С проектной документацией на Антоновский мост, которую они только сейчас начали искать по московским архивам, пока не складывается, а без нее подготовить план восстановительных работ быстро не получится, да и результат будет так себе", - поделился Соболевский.

Он отметил, что после удара ВСУ по мосту "уже до самых идеологически прокачанных орков дошло, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады".

Как писал УНИАН, 19 июня украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

Позже депутат облсовета Сергей Хлань уточнил, что удар был нанесен по базе оккупантов у моста.

По его словам, у россиян из-за подрыва Антоновского моста возникли проблемы с переброской тяжелого вооружение и боеприпасов своей группировке на другом берегу реки.

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