РФ хочет патрулировать большую часть Черного моря и быть доминантной силой в Черном море.

Ключевая цель оккупантов в Украине - это на самом деле не Донбасс, а Одесса и полный контроль над Черным морем.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"По состоянию на сейчас у них план минимум - это просто аннексия этой территории, план максимум - это если удастся, то тогда развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу. Потому что ключевая цель этой войны это на самом деле не Донбасс, а это безусловно Одесса и полный контроль над Черным морем", - рассказал он.

По словам Денисенко, воплощение этого плана важное для Кремля еще и потому, что если россиянам удается захватить Одессу, они тогда возвращаются в начало 20 века, когда Советский Союз патрулировал большую часть Черного моря и был доминирующей силой в Черном море.

"То есть это их доктрина столетней давности", - констатирует советник министра.

В то же время, пока оккупантам, воплотить загаданное пока не удается.

"Ситуация такая, что мы перерезали систему снабжения частично между частями группировок российской армии на юге Украины. Пока что они на этом направлении особо ничего сделать не могут. Они окапываются и они готовятся к аннексии этой территории", - резюмирует Денисенко.

Ранее в американском Институте изучения войны сообщали, что российские войска продолжают попытки окружить Лисичанск, ведя наступательные действия к югу и юго-западу от города.

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