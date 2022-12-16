Это нарушение норм 4-й Женевской Конвенции.

Российские оккупанты этапировали незаконно осужденных жителей временно оккупированного Крыма в регионы РФ.

Как сообщает издание "Ґрати" со ссылкой на адвоката Марлена Халикова, среди этапированных – пенсионерка из Крыма Валерия Гольденберг, которую "суд" на полуострове приговорил ее к 2 годам колонии-поселении по обвинению в надругательстве над местом захоронения военнослужащего армии РФ из Крыма, который погиб, воюя против Украины. Ее вывезли в Дагестан, она будет отбывать наказание в колонии №9 в Кизилюрте.

По информации представительства президента Украины в АРК, также в Дагестан, но в Махачкалу, вывозят и крымчанина Александра Тарапона, которого приговорили к 2,5 годам за распространение антивоенных листовок с портретом его родственника-росгвардейца, воевавшего в Украине.

Видео дня

Семеро активистов "Крымской солидарности", занимающейся помощью преследуемых по политическим и религиозным мотивам крымчанам, вывезли из Крыма в Ростовскую область, оттуда – по местам лишения свободы в регионах РФ. Ранее их приговорили к 13-19 годам лишения свободы.

В частности, как сообщил "Ґратам" адвокат Эмиль Курбединов, правозащитник Сервер Мустафаев этапирован в Тамбовскую область, активист и владелец крымскотатарского этноцентра "Салачик" Марлен Асанов – в Мордовию.

Гражданского журналиста Сейрана Салиева и отца 13-ти детей Сервера Зекирьяева отправили в колонии в Тульской области. Активиста Мемета Белялова увезли в Новгородскую, а Тимура Ибрагимова – в Рязанскую, главу религиозной общины из Бахчисарайского района Эдема Смаилова – в Костромскую.

Адвокат подчеркивает, что это нарушение норм 4-й Женевской Конвенции, которая запрещает принудительно вывозить население с оккупированной территории, и пытается оспорить действия российских властей.

Ситуация в оккупированном Крыму

Как известно, большая часть Крымского полуострова (АР Крым и Севастополь) с конца февраля 2014 захвачена и оккупирована российскими регулярными воинскими частями. Оккупация полуострова международно не признана и определяется как акт незаконной аннексии в результате вооруженной агрессии России.

Российские оккупанты проводят в Крыму политику насильственного изменения демографического, в том числе и этнического, состава населения, депортирую украинцев и крымских татар и заселяя полуостров российских граждан.

Население полуострова подвергается преследованиям по политическим и религиозным мотивам. В частности, Меджлис крымскотатарского народа был объявлен экстремистской организацией, десятки крымских активистов, включительно с лидерами Меджлиса, были задержаны.

ООН приняла несколько резолюций, в которых призывает РФ прекратить агрессию против Украины и преступления против прав человека в Крыму. Последняя из них была принята 16 декабря.

23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций учредили "Крымскую платформу" с целью прекращения российской оккупации полуострова мирным путем. В 2022-м году вопреки полномасштабному вторжению РФ в Украину состоялся второй саммит "Крымской платформы".

Вас также могут заинтересовать новости: