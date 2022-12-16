В новой версии документа учли полномасштабное вторжение России в Украину.

Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию под названием "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина".

Как сообщает "Укринформ", в новой версии документа учли полномасштабное вторжение России в Украину. Резолюцию поддержали 82 страны, еще 80 государств воздержались.

Против обновленной резолюции голосовали 14 стран. Это Беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Зимбабве.

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Отмечается, что новая версия документа осуждает использование Россией Крыма с целью агрессии против Украины и для поддержки попытки незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, резолюция осуждает "разжигание ненависти к Украине и украинцам, а также распространение дезинформации, что оправдывает агрессию Российской Федерации против Украины, в том числе через систему образования". Также Генассамблея осуждает "новую беспрецедентную волну произвольных задержаний в Крыму, насильственные перемещения в Крым и из Крыма", насильственные исчезновения, а также "так называемые процедуры фильтрации, в частности в отношении перемещенных лиц".

В то же время отмечается, что оккупация Крыма стала основой для серьезного кризиса в области прав человека на других территориях Украины, находящихся под временным контролем российских оккупационных войск.

Резолюция "требует, чтобы РФ немедленно прекратила свою агрессию против Украины и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ". В документе акцентируется внимание на дискриминационной практике российских оккупационных властей, произвольных задержаниях и арестах, пытках, сексуальном насилии, принуждении задержанных лиц к "сотрудничеству" и т.д.

Обновленная резолюция требует от России немедленно отменить решение, которым Меджлис крымскотатарского народа объявили экстремистской организацией и запретили его деятельность, а также приговоры в отношении крымских татар и их лидеров и немедленно освободить задержанных, включительно с лидерами Меджлиса.

Кроме этого, Генассамблея требует прекратить насильственную депортацию украинских детей в РФ и принять необходимые меры по их безопасному возвращению и воссоединению с семьями. В то же время Россия должна прекратить политику насильственного изменения демографического, в том числе и этнического, состава населения и принять меры, направленные на ограничение свободной миграции граждан России во временно оккупированный Крым.

При этом, резолюция напоминает государствам и международным организациям о необходимости называть органы РФ и их представителей в Крыму "оккупационной властью Российской Федерации".

Освобождение оккупированного Крыма: что известно

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что украинская армия будет бить по российским штабам на временно оккупированных территориях до февраля. В дальнейшем это станет базой для освобождения Крыма от российских захватчиков.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что через полгода временно оккупированный Крым уже будет освобожден. По его словам, развязанная РФ война против Украины должна закончиться концом "русского мира".

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