Активист Сергей Стерненко сообщил, что российские оккупанты в среду вечером, 28 декабря, запустили по Украине иранские дроны-камикадзе "Шахед".
Вражеские беспилотники вылетели с юга/востока, сообщил он в своем канале в Telegram.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в мессенджере подтвердил вылет дронов.
"Ждем мопеды", - отметил чиновник.
Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что первая из четырех групп беспилотников летела в направлении Николаевской области, а другие направлялись в сторону Запорожской и Днепропетровской областей.
По его данным, первые четыре дрона-камикадзе уничтожила противовоздушная оборона юга. Также журналист написал, что в Днепре ликвидирован "Шахед".
Позже в сети появилась информация о взрывах в Днепре и в Запорожской области.
Позже сообщалось, что несколько групп беспилотников летят в сторону Харьковской и Полтавской областей.