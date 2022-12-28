Противник выпустил несколько групп дронов, отметил журналист.

Активист Сергей Стерненко сообщил, что российские оккупанты в среду вечером, 28 декабря, запустили по Украине иранские дроны-камикадзе "Шахед".

Вражеские беспилотники вылетели с юга/востока, сообщил он в своем канале в Telegram.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в мессенджере подтвердил вылет дронов.

Видео дня

"Ждем мопеды", - отметил чиновник.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что первая из четырех групп беспилотников летела в направлении Николаевской области, а другие направлялись в сторону Запорожской и Днепропетровской областей.

По его данным, первые четыре дрона-камикадзе уничтожила противовоздушная оборона юга. Также журналист написал, что в Днепре ликвидирован "Шахед".

Позже в сети появилась информация о взрывах в Днепре и в Запорожской области.

Позже сообщалось, что несколько групп беспилотников летят в сторону Харьковской и Полтавской областей.