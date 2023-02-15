В Днепропетровской и Запорожской областях объявили воздушную тревогу.

В направлении Днепропетровской области двигаются иранские дроны-камикадзе Shahed. В регионе объявлена воздушная тревога.

"Просьба перейти в укрытие", - предупредил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Применение беспилотников подтвердил и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук:

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"Вражеские БПЛА в воздушном пространстве области".

Кроме Днепропетровской области, воздушная тревога также объявлена в Запорожской области. В Луганской и в Крыму сигнал тревоги не отключали.

Иран тайно передал РФ улучшенные ударные дроны - что сообщалось

Напомним недавно стало известно, что Иран тайно ввез в Россию ударные беспилотники повышенной дальности действия. Есть информация, что Россия закупила получила 18 ударных беспилотников нового типа - 6 Mohajer-6, а также 12 Shahed 191 и 129.

Сообщалось, что в отличие от более известных беспилотников Shahed 131 и 136, которые РФ регулярно применяет против УКраины, новые модели - именно ударные БПЛА, а не баражирующие боеприпасы. Эти дроны способны запускать ракеты "воздух-земля" и сбрасывать бомбы.

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