Сообщается, что с ноября 2022 года Иран поставил России 18 ударных беспилотников нового типа.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал информацию о том, что Иран поставил России новые модели ударных дронов Shahed-129, Shahed-191 и Mohajer-6.

Как заявил Жданов, по характеристикам эти БПЛА отличаются только скоростью (до 300 км/ч), весом боевой части (до 50 кг) и высотой полета (до 6,5 тысяч м). Что касается дальности полета этих дронов, то она примерно такая же, как и у Shahed-131/136, которые Россия регулярно применяет против Украины.

Эксперт напомнил, что с ноября 2022 года Иран поставил РФ 18 ударных беспилотников нового типа 12 Shahed-129 и Shahed-191, а также 6 Mohajer-6. Утверждается, что эти дроны были выбраны российской военной делегацией во время ее тайного визита в Тегеран осенью.

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"Какие бы усилия не прилагали, видимо, обязательства Ирана перед Российской Федерацией намного важнее для самого Ирана, чем международные санкции и позиция стран", - добавил Жданов.

Иран тайно передал РФ улучшенные ударные дроны - что сообщалось

Британское издание The Guardian сообщило, что Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию, чтобы тайно ввозить в Россию ударные беспилотники повышенной дальности действия. Согласно данным источников, Россия закупила получила 18 ударных беспилотников нового типа – 6 Mohajer-6, а также 12 Shahed 191 и 129.

В отличие от более известных беспилотников Shahed 131 и 136, которые уже применяются россиянами в войне против Украины, новые модели являются именно ударными БПЛА, а не баражирующими боеприпасами. Т.е. они способны запускать ракеты "воздух-земля" и сбрасывать бомбы, после чего возвращаются обратно на базу.