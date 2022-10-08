По его убеждению, крупнейшими для РФ стали репутационные потери. Подобное с агрессором происходило после уничтожения крейсера Москва.

Взрывы на Крымскому мосту и повреждения, вызванные ими, могут сыграть на руку Вооруженным силам Украины. Выведена из строя важная составляющая российского военно-транспортного хаба.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии "РБК-Украина".

"Именно через Крымский мост шли воинские эшелоны российских оккупантов в направлении Запорожской и Херсонской областей. Собственно, мост поврежден и военно-транспортное сообщение серьезно ослаблено. Пока россияне запустят паромные переправы, пока будут искать альтернативные пути поставки вооружения и боеприпасов, пройдет немало времени, а боевые действия идут сейчас", - отметил эксперт. Видео дня

Повреждение автомобильного и железнодорожного полотна моста особенно важно для Сил обороны Украины и фоне контрнаступления на юге. Непонятно, когда россияне смогут восстановить мост Путина.

В то же время эксперт отмечает, что роспропаганда ведет информационную войну, поэтому не стоит полностью доверять информации о повреждениях моста и возобновлении движения.

"В рамках информационной войны используются различного рода сообщения, чтобы кого-то вывести из-под удара кого-то обмануть. Но в любом случае результат вдохновляет, потому что не понятно, как россияне в короткие сроки смогут решить вопрос обеспечения своих войск, в том числе на правом берегу Днепра, и в том числе на направлении Запорожье, Токмак, Васильевка", - отметил Селезнев.

Отдельно Селезнев отметил катастрофические репутационные потери РФ из-за взрывов на Крымском мосту. Похожая ситуация произошла, когда украинские войска в апреле 2022 года потопили флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".

"Они тогда рассказывали фантастические истории о человеческом факторе, о шторме, чтобы убедить общество в том, что Украина никакого отношения к этому не имеет. То же будет и с Крымским мостом", - подытожил Селезнев.

Обвал Крымского моста: основные подробности

Утром 8 октября поступила информация о пожаре на мосту. РосСМИ сообщили, что повреждена только железнодорожная ветка, но фото и видео с места происшествия показали обвал двух пролетов автомобильной части.

В РФ сообщили о взрыве грузовика на мосту и гибели трех человек в результате происшествия. А один из депутатов Госдумы назвал атаку на мост "объявлением войны без правил".

Российским СМИ уже выдали "методички" с правилами подачи информации о Крымском мосте. Так называемые журналисты из РФ должны писать, что он "поврежден, а не разрушен".

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, спецоперацию по подрыву Крымского моста организовала СБУ. Однако в Службе безопасности пока это не подтверждают.

Путин созвал правительственную комиссию через происшествии на мосту. А ВСУ тем временем довольны, что оккупанты избавились от очередной "транспортной артерии".

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